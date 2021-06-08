新北市今天增加123例，仍維持疫情高峰。新北市累積5013人，其實仔細觀察新北疫情熱區，都是包圍著萬華的染疫熱區延伸，目前數字都數字慢慢往下掉，僅有泰山及淡水區這兩地呈現上升警示。侯友宜強調，要觀察疫情趨勢，是以確診者發病日做為發展，每天看當天確診者其實是落後指標，不能用一天確診個案公布來判斷整個趨勢，當天的確診數其實都是過去發病日累積而來，因此新北市從5月1日到6月17日整體趨勢是慢慢往下掉。

直播》新北企業員工全要快篩，侯友宜應變記者會說明。

新北市今天新增123人，以中和區30人為最多，板橋19人，三重有減緩趨勢，累積確診數達5013人，總染疫人數仍以板橋區居冠；另外，確診者發病日多為5/1至6/7，確診數量是緩緩向下降，以新北市總體趨勢圖來看，確診數集中在板橋、三重、中和、永和與新莊，均集中在萬華區周遭，很清楚可以看出疫情擴散發展。

侯友宜說，兩個區域不是那麼樂觀，分別是淡水區與泰山區，此兩區有確診數上升的警示，依舊盼請市民朋友維持低度活動，也呼籲居住在熱區的高風險民眾趕緊來廣篩，找出潛在的染疫者；侯友宜說，市長不怕公布數據高，就怕你不出來篩。

侯友宜表示，市府已輔導企業要成立快篩跟疫調專責人員，不管是外籍勞工、在地員工都要快篩，市府也提供平台，讓企業能自費購買快篩劑，以及銜接後端的採檢醫療，與安排防疫旅館。侯友宜將在下午三點舉行記者會說明最新應變措施。

除了企業員工外，侯友宜也相當關切每天在街頭住家宅配的物流業者，達成共識暫停上樓投遞，防堵病毒再擴散，確保落實零接觸防疫措施。

(中時新聞網)