勞工紓困貸款下周二起開辦，永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，可直接線上申請也可下載申請書申辦，承辦人員將線上聯繫客戶，至於對保的難題也同步開放本行存款戶可透過電話對保，從寬、從簡一起解決燃眉之急，金額上限10萬元，3年期利率1.845％，首年利息由勞動部全額補貼，前6個月借款人不須繳款，自第7個月開始還本。

除勞工紓困貸款，永豐銀行為協助民眾取得房屋貸款，即日起啟動彈性、遠距三大機制讓資金順利到位。吳建毅表示，於全國防疫三級警戒期間，為避免客戶因移動或群聚而產生感染風險，永豐銀行整合資源啟動彈性、遠距房貸，從申請、對保到撥款等關鍵流程，採行多重替代方案；永豐銀行亦同步推出線上申辦勞工紓困貸款，以保障客戶安全為優先，打造最值得信賴的零接觸金融服務。

吳建毅表示，永豐銀行「豐雲房貸」一站式平台透過網路提供申請、辦理增貸及月付金彈性繳等功能；為加強三級警戒期間工作，針對原須與客戶面對面互動的房貸業務設計彈性措施，包括客戶申請房貸或增貸可於網路遞件或提供影本資料，對保則由客戶親簽文件後以傳真或電子郵件回覆，永豐再以電話確認並錄音留存後即可撥款，對保文件正本於一個月內補寄即可，協助客戶取得圓夢資金不因疫情止步。

(中時 )