中研院院士陳培哲日前請辭食藥署新冠疫苗審查委員引發各界熱議，衛福部長陳時中今天表示，自己是看新聞才知道陳培哲是國產疫苗審查委員，事前並不清楚這審查名單中究竟有誰。

陳培哲日前抨擊蔡政府押寶蛋白質次單位疫苗的政策，缺乏分散風險的概念，更指出以當前國際局勢，要在七月核准高端疫苗是不可能的事，對此陳時中今天說明，我國之所以全都採用蛋白質次單位疫苗，是受限國內mRNA技術不成熟，但現在中研院在該領域已有長足進步，將來會考慮提供支持與發展。

陳時中說，疫苗的技術平台不是嘴巴說有就有，而是要看國內生技廠具備哪些能力，當時我國就是依照國產業者的能力提出詢問，由業者來表達參與的意願，讓他們在自己熟悉的技術中競爭、發展。

陳時中也強調，國產疫苗最終能否使用還要看解盲的結果，至於陳培哲的審查委員身分遭曝光，他則指出自己也是看新聞才知道陳培哲具有審查委員資格，對於該組織中還有哪些成員，其實也不大清楚。

(中時 )