聯發科技公司捐贈1萬5千件防護衣，縣府將儘速送到居家服務員、居家護理師、長照人員等共750人手中，讓第一線人員安心工作。（羅浚濱攝）

疫情持續嚴峻，企業也紛紛為防疫盡份心力，聯發科技公司日前捐贈1萬5千件防護衣給新竹縣8日送達縣府，社會處長李國祿代表縣長楊文科感謝，強調將以最快速度將防護衣送到居家服務員、居家護理師、長照人員等共750人手中，讓第一線人員安心工作。

縣長楊文科表示，為避免群聚風險，新竹縣日間照顧中心與社區照顧關懷據點暫停服務，轉由居家服務員、居家護理師、長照個管人員、送餐志工等人員，持續服務縣內約5500名失能長輩及身心障礙者。

楊文科感謝聯發科提供防護衣，會盡快發給18家特約居家服務單位，視人員個案服務量分配，讓站在前線的人知道，在對抗病毒的路上不孤單，背後有無數人默默支持、感激著。

聯發科表示，董事長蔡明介得知疫情期間，照顧服務人員持續堅守崗位，克盡職責為民眾健康把關，立即洽購防護衣，支持防疫作戰，以保護前線照護人員免受病毒感染的風險。

另外，TBC台灣寬頻旗下的北視有線電視，也捐贈500萬元防疫經費，支持新竹縣前線最辛苦的醫護檢防疫英雄，縣長楊文科允諾會妥善運用經費。

縣議員吳旭智偕同新竹縣補教協會及新竹縣補教職業工會捐贈1000具面罩、1000組手套、120個N95口罩及200件隔離衣，分給仁義市場及天后宮舊市場、新社市場，期能補足防疫前線必要物資。

吳旭智也希望民眾支持在地市場攤商推出的線上生鮮購物平台，到「仁義市場店商平台」及「新社市場買菜網」選購，一起抗疫宅生活，生活好好過！

(中時 )