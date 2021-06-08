左營警方獲報到位於自由四路一處大樓某戶住宅內，發現多雙鞋子，經查確實有7人群聚。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

疫情居高不下，但仍有民眾不畏疫情，照樣舉行生日派對。19歲孟姓男子6日邀請另5名年輕男子，到與19歲孫男合租的住所舉行慶生派對。民眾看不下去，報警。左營警方獲報到場，對7人開出舉發單。

左營警分局博愛四路派出所於6月6日晚間7時41分許，接獲民眾報案稱於左營區自由四路一處大樓某戶住宅內，聽到多人說話的聲音，疑似有群聚活動，請警方到場了解取締。

警方獲報後，立即派遣警員到場，發現確實有多人群聚，在門外就聽見屋內傳出許多人的嬉笑聲響。經員警按電鈴後入內察看，屋內嬉鬧聲驟然停止，7名男子鴉雀無聲。

警方到場時，7人均有佩戴口罩，但已明顯違反禁止室內5人以上群聚的規定。警方依傳染病防治法第67條規定，於現場開立7張舉發通知單，移請衛生局裁罰，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並令在場眾人立即散去。

警方呼籲，目前仍值疫情嚴峻、全國三級警戒期間，民眾切勿心存僥倖，應遵守各項防疫規定，以免造成防疫破口。

(中時 )