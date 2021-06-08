不鏽鋼下游加工廠受惠鋼市熱絡，彰源(2030)5月營收為13.08億元，年增56.71%，允強(2034)5月營收為14.4億元，年增43.38%，且兩公司營收均再創今年以來新高，將助益第二季營收續增，獲利也可望再優於第一季。

彰源5月營收13.08億元，比4月的11.31億元再增15.67%，年增逾56%，公司表示，主要受惠歐美疫情趨緩及國內客戶需求增加。彰源前5月營收54.19億元，年增31.82%。

允強5月營收為14.4億元，月增13.58%，年增43.38%；前5月營收61億元，年增7.25%，翻轉為比去年同期成長。彰源、允強第二季隨著不鏽鋼價續漲，營收續增，獲利亦可望持續成長。

今年鎳價持續上漲的趨勢，不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮5月、6月盤價逐月開高，雙雙調漲內外銷盤價格。隨著鎳價上漲，不鏽鋼價走揚，下游相關廠商允強、彰源第二季營收亦持續向上，並持續獲利增長的態勢。

整體而言，產業氛圍隨著中國大陸五月宣布取消13%出口退稅後出現變化，因中國出口減少有助市場供需狀況，鋼市體質有望明顯好轉，亦可望推動業者後續毛利率、獲利逐步走揚，全年獲利可望比去年明顯增長。

彰源第一季營收29.79億元，毛利率上升至14.3%，淨利約1.25億元，每股淨利0.45元；第二季鋼市續旺，公司自結4月單月淨利8200萬元，每股淨利0.29元。

受惠鎳價帶動鋼價上揚，不鏽鋼板及鋼管廠允強(2034)第一季營收33.91億元，第一季毛利率上升至12.14%，稅後淨利1.97億元，EPS 0.45元。隨著鎳價續升，不鏽鋼價看漲，且供需開始趨向供不應求，整體鋼市體質好轉，公司今年營運可望比去年成長。

(時報資訊)