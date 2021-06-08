在英美兩國之間經營客運飛行的航空公司老闆周一發起共同呼籲，兩國應取消跨大西洋的旅遊限制。

美國航空、英國航空、達美航空、聯合航空、捷藍航空的執行長們在一場線上會議中提出相關呼籲。

英國和美國航空公司的相關人員告知路透，他們預計美國最早在7月4日左右才會解除旅遊限制，因為美國希望為更多人接種疫苗，做好準備。

英國航空執行長Sean Doyle表示，解除限制至關重要，它關乎貿易、探訪親友、做生意等。

自2020年3月以來，美國一直禁止過去14天到過英國的非美國公民入境美國；而多數美國旅客在訪問英國之後，返國必須隔離10天。

對於英國航空和維珍航空而言，重新開放更為關鍵。

捷藍航空執行長Robin Hayes表示，對於許多已接種疫苗的人來說，許多人已有一年多沒有見到自己親人。

目前美國對多數國家沒有入境限制，只有對愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗、巴西，以及申根26國有旅遊限制。

聯合航空執行長Scott Kirby指出，如果取消限制，該航空公司可能在四周內增加相當多的運客能量。

(時報資訊)