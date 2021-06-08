羽絨衣代工大廠廣越(4438)，5月合併營收13.37億元創下歷年5月次高紀錄，年增連續第2個月正成長，月增續3個月正成長，且5月營收直接翻倍遞增，業績正式開始起飛。戶外品牌大廠持續追單，在部分中小型工廠遭砍單後，訂單平行轉移至各產業界前幾大廠，故廣越5月營收年成長18.21%優於市場預期外，月成長更是一舉躍升為113.99%的成長幅度，累計1~5月營收年成長率更是由黑轉紅為正成長2.31%，法人預估6、7、8、9月的累計年度正成長幅度將持續滾動式上修。

廣越表示，雖台灣疫情升溫並進入三級警戒，但廣越生產基地均不在台灣，且也都不在近期有塞港、工人短缺或船期延誤疑慮的柬埔寨及印尼等地，故均未受影響。在歐美及亞洲各國陸續加速疫苗施打速度、並在疫情逐漸趨緩下，戶外運動已逐步分階段恢復。在陸續收到戶外客戶追單，及傳統旺季推波助瀾下，業績明顯增溫。從5月開始直到10月的傳統旺季業績可期，預估接下來的6、7、8、9月營收可望呈現逐月增高的趨勢。

法人預估，今年獲利成長幅度將優於業績成長幅度，後市可期。且若歐美疫苗施打比重持續加速提升，疫情逐漸解封、戶外活動逐漸恢復後，預估明年業績可望再創新猷。

(時報資訊)