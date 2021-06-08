政府宣布延長三級警戒到6月28日，餐飲業迎來最強烈寒冬，王品集團仍按照先前擬定的展店計畫，旗下「和牛涮」高雄博愛店照常開幕，創疫情期間照常開業的罕見案例，提供7種餐點外帶、外送服務。

王品集團表示，疫情雖然險峻，但集團仍按照既定的展店計畫。「和牛涮」是台灣第一家主打千元以下、「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳，王品集團以30年牛肉專家的經驗，主打和牛三吃。

王品集團分析過去三周的數據顯示，自主管理第二周(5月24~31日)，比起第一周(5月17~24日)，外帶、外送營收，成長約20％，第三周(5月31日~6月4日)更有望成長達30％。而消費者的每筆訂單金額也越來越大，第二周(5月24~31日)比起第一周(5月17~24日)，每張訂單的平均價格成長約6％，顯示「自煮管理」的菜色重複單調，消費者願意多花一點錢、吃得更好更舒心。

王品分析，隨三級警戒延長，消費者已經逐漸放棄「自煮管理」，也呼籲疫情尚未過去、全民仍須好好待在家裡，盡量減少外出，全島一命，一起為防疫加油。

(中時 )