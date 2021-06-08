日本捐贈台灣124萬劑疫苗，美國也宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗。國民黨立委李德維表示，美中對抗不因疫情而暫緩，台灣缺疫苗民怨如火山爆發，蔡政府急向「美國爸爸」求援，美國這才出手挽救自己扶植的民進黨政權，否則「疫苗之亂」燒得蔡政府也快撐不住了。

李德維今日（8）接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣本來不在美國捐贈疫苗的考量內，因為台灣疫情本來守住了，怎料台灣疫情突然爆發並不斷擴大，美國人眼見自己扶植的蔡英文政權有危難了，他們知道此時再不向台灣伸出援手，蔡政府就倒楣了，所以美國高調讓3位參議員搭乘美軍C－17運輸機來台快閃訪問，並宣布送75萬劑疫苗的消息，目的就是為了挽救蔡政府免於危機。

李德維直言，美國會突然說要捐75萬劑疫苗給台灣，一定是蔡政府向「美國爸爸」求援，因為在5月前民進黨都還扛得住政局，5月份爆發後民進黨本來還想扛著，然當每天確診人數不斷上升、死亡案例不斷增加，在在都讓蔡政府感到強烈危機。

對此，李德維分析，台灣人無法接受去年給了民進黨4200億防疫紓困，後來又再追加了4200億，但如今疫情加劇竟然沒疫苗可打；所謂的「超前部署」、「防疫神話」都已成過去式，現在最重要能救命的就是疫苗，可是海外採購疫苗卻又因為中央的態度一直卡住，外界紛紛將矛頭指向，總統蔡英文與衛福部部長陳時中的私心。蔡政府現在也知道自己快撐不住了，再不弄出一點東西來，民怨就會如火山爆發，故趕忙向美、日求救，若沒有這兩國的援手，蔡政府就會被民怨燒死。

(中時新聞網)