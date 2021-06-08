梅威瑟(Floyd Mayweather)、羅根保羅(Logan Paul)的8回合比賽即使令人失望，數據顯示44歲梅威瑟的實力仍是十分驚人，他的出拳命中率和防守能力完全輾壓了羅根保羅。梅威瑟此戰總共出拳107次，命中43拳，命中率40%。羅根出拳217次，打中28拳，命中率僅13%。過多的揮擊嚴重耗損羅根的體力，連帶影響他的防守能力，這還是在梅威瑟沒有認真打的情況下就顯現的差距。

Logan just blew the gas tank 😂♥️ pic.twitter.com/i3YAVgb70V — Dana Exotic♥️♥️ (@DanaExotic) June 7, 2021

刺拳出手數：梅威瑟（7/14）、羅根（7/73）

重擊出手數：梅威瑟（36/93）、羅根（21/144）

總出手數：梅威瑟（43/107）、羅根（28/217）

羅根的臂展比較長，刺拳卻毫無牽制力，命中率僅10%，這是掌控雙方距離的重要武器，因此他幾乎只能使用近身擒抱來強制調整距離。重拳方面羅根很多是在疲勞情況下出拳，力道有些欠缺，要打傷甚至擊倒梅威瑟都是不可能的。梅威瑟最出名就是會躲會跑，打到40歲也幾乎沒受什麼傷。

美媒《雅虎體育》重砲批評這種網紅名人互蹭的拳擊表演賽，指出梅威瑟與羅根保羅這類的騙錢風氣不會持續太久的。

其實拳擊手打表演賽賺錢很正常，傳奇拳王阿里(Muhammad Ali)也賺過快錢，1976年找上日本摔角之神安東尼豬木，日方宣傳為「格鬥技世界一決定戰」。結果是一場災難，豬木只躺地板上亂踢，不願和阿里比拚立技。阿里被踢到雙腿受了重傷，但他並不討厭豬木（豬木幫他賺了很多錢，單是日本的收視人數就有5400萬），兩人甚至成為好友。

阿里後來還在表演賽打過美式足球選手與冰球選手，結果和梅威瑟這場一樣（8回合無勝負）。如果阿里那個年代有羅根保羅這麼好賺的對手，阿里也會照打不誤吧。

(中時新聞網)