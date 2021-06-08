中研院院士陳培哲五月底辭去國產新冠疫苗療效評估方法專家會議委員，並表示「最大困難就是蔡總統」；而因對國產疫苗提出質疑，遭名嘴及網友抹黑、攻擊。對此，資深媒體人王淺秋聲援陳培哲，怒問「只要講真話就要被追殺嗎？」並稱「又是一個葉彥伯，又是一個韓國瑜」。

陳培哲遭抹黑攻擊，媒體人周玉蔻質疑其身為疫苗審查委員會的委員，嚴重違反審查倫理，公布業務秘密也犯法。陳培哲強調，自己5月底請辭後才發表意見。國政基金會永續發展組召集人陳宜民則直言，周玉蔻的說法「根本亂講」，是在移花接木，騙外面不懂的、不了解過程的人。

周玉蔻（左）稱違反專業倫理而請辭閃人，陳培哲說自己5月底請辭後才發表意見。（合成圖／本報系資料照）

針對陳培哲公開評論「國產疫苗七月絕對不可能通過EUA」「疫苗審查委員會難以秉持獨立性，最大的困難就來自總統蔡英文」，王淺秋今（8）日在臉書表示，陳所說聽起來句句秉持專業，卻遭到網軍群起圍剿、側翼名嘴抹黑，「又是一個葉彥伯，又是一個韓國瑜，表示他們的言論有影響力，但也不見容於當局。」

王淺秋轉述，前衛生署長楊志良痛罵，民進黨政府疫情搞成這樣，不知反省，只忙著征伐異己，非常可惡，「真的要逼人民革命！」楊認為，現在疫情比他想的更嚴重，台灣人命危急，更要嚴防印度變種進台灣，否則更難收拾；而6月28日想解封，他直言，只要疫苗不夠，也是不可能了。

(中時新聞網)