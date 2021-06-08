收到便當的員警驚喜萬分，看到便當的精緻配菜及肥美雙主菜，眼睛為之一亮。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮分局軒轅派出所女員警陳嘉敏邊吃邊笑，認為這份便當不只是便當，而是一份備感窩心的餐盒。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

警政署長陳家欽為慰勞基層員警的辛勞，委請花蓮縣警局請國內知名大飯店製作便當共200份。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情升溫，全台進入三級警戒，警察除了堅守打擊犯罪的崗位，還要抽身協助防疫工作，負擔加重，警政署長陳家欽趕在端午前夕，贈送200份「署長便當」給花蓮第一線外勤實際參與防疫勤務的員警，縣警局長蔡丁賢今辦起外送員，親送便當給基層員警，讓每個人又驚又喜，吃在嘴裡暖在心裡。

花蓮縣警局表示，由國內知名大飯店製作的署長便當共200份，每份200元，今天中午送到縣內5個分局、直屬（大）隊等第一線外勤單位，甚至是轄區最北端的新城分局和平派出所，最南端的玉里分局永豐派出所、最東端的鳳林分局港口派出所，甚至連在海拔2375公尺高的合歡派出所均送達，讓同仁感受到署長關懷慰問的心意。

縣警局長蔡丁賢今天也扮演「外送員」，前往花蓮警分局軒轅派出所及民意派出所送餐，他說，由於這兩個派出所負責的轄區內，有許多傳統市場及大賣場，相對來說防疫工作也比較繁重，盼能藉由親自送上便當給第一線外勤基層同仁，給予他們支持與鼓勵；鳳林警分局長林昆達親送至離分局近50公里的港口派出所。

意外收到便當的員警各個驚喜萬分，尤其看到便當裡5樣精緻配菜及肥美的雙主菜，還有濃郁芬芳的香菇雞湯及清爽的餐後水果，無比豪華餐點陣容，讓每個人立即大快朵頤。

花蓮分局軒轅派出所女員警陳嘉敏邊吃邊笑說，疫情之下，每個人都很辛苦，能收到這份便當備感窩心；另一位不願具民的員警更有感而發地說，這份便當不只止是充飢的便當，而是警政高層與基層之間的連結，疫情期間勤務加重，有時難免誤餐，署長的愛心便當讓每位在市場週邊，嘶聲力竭、賣力宣導防疫標語的員警們，「吃在嘴裡暖在心裡」，暖心又暖胃。

花蓮縣警察局表示，近期工作量大幅增加，員警面對民眾不理性的言語與肢體暴力及染疫風險，加上雙北警察機關同仁確診有增加趨勢，部分同仁因接觸確診者遭居家隔離，每個人體力負荷與心理壓力更勝以往，類似案例可能持續發生，陳家欽日前也指示各直轄市、縣市政府警察局及刑事警察局，跨組、室成立關懷慰問小組，對確診及自主隔離的同仁表達關懷，並向因公確診者發放慰問金，盼能秉持「同舟共濟、共體時艱」的精神，展現警察的執行力及向心力。

(中時 )