上洋產業（6728）5月營收1.92億元，年增37.58%，上洋表示，雖然5月中旬國內疫情升溫，實體經銷通路洽詢人潮驟減，不過因長期投入數位轉型與深耕數位行銷，消費者仍能從多元網路平台獲取產品資訊、銷售通路、使用經驗等，受到衝擊相對較小。

上洋表示，三菱重工空調備受市場認同，在天氣炎熱、學生停課、不少企業採取在家工作下，需求不減反增，疫情民眾重衣物洗淨烘乾等效能，帶動家用洗、烘衣及自助洗衣加盟的詢問度提升，許多安裝排程已預約到6、7月。

上洋表示，多年前便觀察到數位化將是未來產業趨勢，從管理、銷售、支付、行銷等層面逐步轉型，透過分析蒐集來的大數據解決或預防問題，如應用IoT（物聯網）簡化作業流程、網路聲量監測了解品牌和產品的口碑狀態及預測未來方向、藉由數位平台對經銷商進行教育訓練等。

上洋在自助及商用洗衣硬體設備配置自行開發的監測及回饋系統，提升營運效能，也在數位媒體整合及網路行銷投注心力，在防疫期間，消費者可在官網或社群媒體獲取空調、洗、烘衣產品資訊，在消費過程中針對不同階段消費者進行精準溝通，輔以客服團隊解說及推薦合適的經銷商評估安裝，藉此提升成交的機會。

(工商 )