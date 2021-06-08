【愛傳媒左化鵬專欄】和年輕朋友，分享一則莊子外物篇中的寓言故事：

莊周家貧，故往貸粟於監河侯。

監河侯曰：「諾。我將得邑金，將貸子三百金，可乎？」

莊周忿然作色曰：周，昨來，有中道而呼者。周顧視車轍中，有鮒魚焉。

周問之曰：「鮒魚來！子何為者邪？」

對曰：「我，東海之波臣也。君豈有斗升之水而活我哉？」

周曰：「諾。我且南游吳越之王，激西江之水而迎子，可乎？」

鮒魚忿然作色曰：「吾失我常與，我無所處。吾得斗升之水然活耳，君乃言此，曾不如早索我枯魚之肆！」

譯成白話文：莊子家貧，掀不開鍋蓋，到監河侯那裡借米應急。監河侯滿口答應：「OK！沒問題，俺即將收到老百姓的租稅。到時候，俺就借老兄三百金，可不可以？」

莊子聽後，勃然變色：「我剛才在途中聽到呼救聲，環顧四周，發現原來車轍積水中有一條小鯽魚。我問：「鯽魚呀，你為何在此大呼小叫？」牠說：『我是東海的波臣，勞您趕快給我一斗或一升的水，救救我」。

我回答說：「好的。我正要到南方的吳王、越王那兒遊說，就順道引來西江之水救你，可不可以？」

那鯽魚聽了，氣得發狂，「你這是什麼話，我現在已奄奄一息，只要一斗或一升的水，馬上就可以活命，你居然還說這種風涼話，唉！只怪我命苦，你不如早早到乾魚店去找我吧！」

感想：監河侯：你不要口惠實不至，每天說什麼超前部署，延後部署，不管你怎麼部署，我們現在已是涸轍之鮒，只有一個卑微的要求，趕快給我們疫苗，我們只求活命！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)