美國副總統賀錦麗今天說，她與瓜地馬拉總統賈麥岱在打擊貪腐以阻止中美洲人移居他鄉的議題上，有了一次「扎實」的對話，她也直率地要這些移民別再前往美國。

路透社報導，自美國總統拜登與賀錦麗（Kamala Harris）今年一月就任以來，美國每個月在與墨西哥邊境拘留的移民人數達到20年來最高點。

賀錦麗在與賈麥岱（Alejandro Giammattei）的聯合記者會上說：「別過來，別過來。美國會持續執行我們的法律，確保我們的邊境安全。如果你們來到我們的邊境，會被遣返。」

賀錦麗還說，美國的反貪腐任務小組將與瓜地馬拉檢方合作，懲治當地的貪腐犯罪者。

拜登政府先前指出，貧窮和暴力促使中美洲人民以前所未見的數量湧入美國，但貪腐才是根本原因。

美國政府先前就提過反貪腐任務小組，賀錦麗這次給出更多細節，她說，這個小組將綜合司法部、國務院和財政部的資源。

民主黨籍的賀錦麗這次造訪瓜地馬拉，是上任以來首度正式出訪，在規劃過程中，出現了關於打擊貪腐的歧見，華府接待的反貪人士也遭賈麥岱抨擊。

賀錦麗與賈麥岱會談3小時後召開聯合記者會，她在會上說：「我們有了扎實、坦率且詳盡的對話。」賈麥岱則表示，兩人談了美國關切的瓜地馬拉發展議題。

賀錦麗說：「（賈麥岱）總統和我討論了反貪腐及司法獨立的重要性。」美國當局先前批評瓜地馬拉最高法院一名資深法官被拔職一事，賈麥岱則稱這是依據合法程序。

在移民議題上，賈麥岱宣布為那些從美國、墨西哥被遣返的移民成立一所新的處理中心，以提升效能。他還說，問題焦點應放在創造繁榮上，因為多數移民是因為太窮才離開。

賀錦麗的同黨同志、聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）對賀錦麗的表現頗有微詞。她推文說：「在美國任何邊境尋求庇護都是100%合法的抵達方式。」

歐加修-寇蒂茲還表示，美國數十年來在拉丁美洲造成政治體制更迭及動盪，「我們不能幫人家把房子燒了，又怪他們逃難」。

賀錦麗還與瓜地馬拉公民社會領袖和企業家會面。白宮宣布透過美國國際開發總署（USAID）提供750萬美元支持瓜地馬拉企業家，並對平價住房、農業相關企業及小企業貸款投入數以百萬計美元。

賀錦麗說，她也在今天會談中提到分配2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗給瓜地馬拉，她證實，除了美國先前給予的2600萬劑之外，會再分50萬劑給瓜地馬拉。

(中央社)