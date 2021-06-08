新冠肺炎本土疫情嚴峻，疫苗到貨狀況無法掌握，國產疫苗近期則備受質疑，民眾黨立委賴香伶今在立法院質詢衛福部長、疫情指揮官陳時中表示，是否考慮比照韓國模式，以向國際疫苗廠商代為生產的方式，陳時中回應，目前中研院技術已有進步，正在跟一些mRNA（信使核糖核酸）的廠商談授權製造代工，若有自己的生產線就能掌握疫苗進度。

台灣目前疫苗到貨量短缺，國產疫苗預計最快7月底能施打，蔡政府目標8月底國外採購疫苗到貨及國產疫苗達10000萬劑，但近期國產疫苗備受質疑，如果國產疫苗二期試驗不如預期，屆時疫苗數量恐無法達成目標，國人期待早日施打疫苗將落空。

賴香伶質今在立法院詢時指出，要控制本土疫情，疫苗施打數量是關鍵，在美國、日本等支援下，目前台灣已有兩百多萬劑疫苗，日本、韓國都採取收購國際疫苗、發展代工生產的雙向並進疫苗策略，日本武田製藥、韓國三星都將代工生產莫德納疫苗，我國是否考慮循相同模式與外國廠商合作，代工生產疫苗。

陳時中答覆，去年9月曾和相關廠商洽談國內授權製造，後來因為一些因素未談成，且當時我國的mRNA技術碰到瓶頸，不過，今年看來，中研院的技術已有進步，正在跟一些廠商洽談授權製造、代工。

賴香伶追問，是否有5、6成把握，陳時中說，目前還沒有，還在討論技術成熟面、技術授權及生產力等階段。陳時中強調，如果能談成，屆時能有自己的生產線，就能掌握疫苗進度。

(中時新聞網)