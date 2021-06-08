桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心8日宣布桃園新增13起本土確診案例，包含1例家庭群聚3人染疫，桃園市也公布已疫調的足跡，包括全聯、大潤發和大樹藥局，呼籲足跡重疊者，6月21日前要自我健康監測。

桃園7日確診數僅3例，是自5月18日以來首度降到個位數，但僅如曇花一現，8日確診數又飆升到13位，桃園市政府指出，13確診者，年齡介於不足10歲至80多歲之間，分別在桃園2、中壢1、平鎮3、楊梅1、龜山5和大園1，其中確診者接觸者7人(案11603、11604、11605、11606、11607、11608、11679，案11604至11606三人為同一家族)，雙北相關2人(案11678及11755)、調查中4人(案11609、11756、11757、11758)。

市府也公布已疫調的足跡，分別是全聯龜山迴龍店、大潤發中壢店和大樹藥局桃園中山二店，呼籲足跡重疊者，6月21日前要自我健康監測。

(中時 )