新北市新店警分局今（8日）中午12時許獲報，坪林區北勢溪出現浮屍，警方獲報立即通知消防員協助打撈。（翻攝）

新北市新店警分局今（8日）中午12時許獲報，坪林區北勢溪出現浮屍，警方獲報立即通知消防員協助打撈，打撈上岸後發現屍體僅剩下「下半身」，初步研判屍體已死亡多時、有腐爛跡象，警方正進一步釐清死者身分、性別及死因。

(中時 )