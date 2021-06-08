坪林北勢溪驚現浮屍 打撈上岸僅剩「下半身」 15:062021/06/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店警分局今（8日）中午12時許獲報，坪林區北勢溪出現浮屍，警方獲報立即通知消防員協助打撈。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店警分局今（8日）中午12時許獲報，坪林區北勢溪出現浮屍，警方獲報立即通知消防員協助打撈。（翻攝） 新北市新店警分局今（8日）中午12時許獲報，坪林區北勢溪出現浮屍，警方獲報立即通知消防員協助打撈，打撈上岸後發現屍體僅剩下「下半身」，初步研判屍體已死亡多時、有腐爛跡象，警方正進一步釐清死者身分、性別及死因。 鯨魚浮屍飄刺鼻怪味 漁夫好奇剖開爽賺4千萬 聰明點指頭 雲逛街升級 (中時 ) #北勢溪 #坪林 #浮屍 #打撈 #新店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墾丁驚現超狂看板「你怎麼好意思出來玩」 業者勸：端午不要來 15:342021/06/04 生活 北投溪驚現「牛奶溫泉」北市環局：最高可罰300萬 12:542021/06/05 社會 日本AZ疫苗盒「meiji」現蹤 網驚「做冰淇淋那公司」事業群爆狂 21:552021/06/05 社會 女友手機掉水溝 壞心男騙她消防隊打撈要8000元竟私吞 09:152021/05/31 社會 豪雨炸雙北 忠孝東路淹成大運河 04:102021/06/05 社會新聞 富尪認偷腥民間安達祐實 主播妻爆想離婚可分得財產曝光 10:122021/06/03 娛樂 台南知名「莉莉水果店」推不找零封套 16:012021/06/02 寶島 萬份紓困匯票今可換現 郵局恐爆人潮 網驚喊：慘了 12:162021/06/04 生活 僅剩217專責病床 侯友宜：新北全國開床速度最快 11:032021/06/05 生活 水泥車與怪手遭暴雨沖走 橫躺中壢河床卡滿雜草畫面曝光 12:362021/06/08 社會 絕跡40年巨獺現蹤阿根廷 河中開心優游復育員驚呆 16:112021/06/07 萌寵 社會熱門新聞 正妹登山遭惡狼扯破內衣磨蹭下體 驚喊5字救了自己 - 社會 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 陳其邁下令，疫苗到位後讓警方全打完 - 社會 私吞李安兒子117萬片酬 電影公司女會計下場慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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