疫情嚴峻，政府放寬三級警戒期間保險業務員可以視訊替代「親晤親簽」，透過台灣大(3045)M+雙向視訊專利技術，實現「投保零接觸」，讓保險業在疫情期間順利運作，根據台灣大統計，目前M+下載用戶已超過320萬。

台灣大商務長吳傳輝表示，M+雙向視訊服務兼具操作簡便及資料安全等優勢，上線以來甚受好評，疫情期間協助壽險企業無縫順暢營運，同時保障客戶與第一線業務員的健康。M+視訊服務技術已取得專利，採雲端側錄視訊畫面、檔案直接加密上傳，供企業客戶留存查驗，不須存在業務員手機內，避免客戶資料外洩，獲得台灣人壽、安達人壽、中國人壽等多家公司青睞，陸續於疫情期間加碼擴大採用。未來規劃將M+雙向視訊服務應用在醫療諮詢，在更多的領域「能所不能」。

吳傳輝指出，M+致力於打造全方位企業溝通平台，因此不僅限於視訊服務，在不同產業、場景，M+都能湧現出更多創新的應用模式。以醫療業為例，過去醫院內的系統告警(alert)，多以email或簡訊通知，導入M+後，透過系統偵測程式串接M+雙向回覆API，病房點滴監測系統即能透過M+通知護理站白板、護理人員手機及護理推車，包括點滴流速、滴空剩餘時間等現況與紀錄，也能設定危急值等告警，實現行動照護的「智慧醫療」應用。

台灣大M+為國內首批、電信界第一個通過政府資安認證的即時通訊軟體，客戶資料儲存在台灣大東亞第一座獲Uptime Tier III 營運認證的IDC雲端機房，並提供24小時不中斷的雲端監控與技術支援，讓企業能高度信任M+資安管理機制，至今已有百餘家企業導入運用，下載用戶已超過320萬。

(時報資訊)