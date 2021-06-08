投資人對通膨疑慮未消退，且觀望全球最低公司稅消息，隔夜美股漲跌不一，道瓊及標普微跌、那指小漲。今(8)日台股不畏三級警戒延長，小幅開高10.43點，報17094.34點，盤中多空戰況膠著，一度下探至17056.53點，終場下跌7.7點或0.05%，收17076.21點，險守萬七，成交量縮至3478.21億元。

今日外資(不含外資自營商)賣超64.0937億元，投信買超14.2642億元，自營商賣超6.9031億元，三大法人賣超56.73億元。其中，外資連3日賣超，合計提款308.81億元。本月來累計賣超301.55億元，今年來累計賣超3758.38億元。

盤面上，電子權值股缺乏上攻力道，由傳產維繫多頭人氣。台積電ADR收跌1.08%，台積電(2330)亦走弱，開低2元至590元，盤中走勢震盪，收跌0.51%、報589元。大立光(3008)收跌2.44%、報3005元。矽力-KY(6415)跌幅較深，下挫4.46%、收3215元。聯發科(2454)收跌0.72%、報966元。鴻海(2317)收平盤價110.5元。聯電(2303)上半場走堅，終場空方占上風，收跌0.19%、報52.2元。僅台達電(2308)尾盤再次翻紅，小漲0.17%、收297.5元。金融股龍頭相對有撐，富邦金(2881)收漲0.68%、報73.7元，國泰金(2882)收漲0.18%、報54.8元。面板雙虎失勢，友達(2409)、群創(3481)均收跌逾1%，光電股中反倒是吉祥全(2491)直奔漲停，玉晶光(3406)收漲逾3%，相對類股、大盤走揚。

Q3傳統旺季將至，航運股獲多頭追捧，大漲4.94%，睥睨大盤。貨櫃三雄水漲船高，長榮(2603)收漲4.52%、陽明(2609)勁揚7.01%、萬海(2615)同樣高漲7.84%；台航(2617)、四維航(5608)鎖漲停，分別收43.6元、36.9元；中航(2612)收漲5.91%、慧洋-KY(2637)收漲3.21%、台驊投控(2636)收漲4.9%。此外，飛美需求強勁，華航(2610)收漲4.24%。橡膠股收漲1.68%，類股漲幅居次，由泰豐(2102)登頂領漲，台橡(2103)收漲3.34%，南港(2101)、申豐(6582)收漲逾1%。生醫股可圈可點，泰福-KY(6541)攻上漲停、收62元，疫苗股國光生(4142)收漲約2%，隱眼廠晶碩(6491)後市樂觀，收漲3.61%。觀光股收漲1.25%，由美食-KY收漲4.41%領漲，雄獅(2731)、鳳凰(5706)均收漲逾2%。封測廠南茂(8150)成長動能強勁，今日股價步步高、收漲逾6%，領漲封測族群，菱生(2369)、超豐(2441)表現也不俗、均收漲逾3%。

今日台股由航運股開路，資金占比27.25%，電子的資金占比低於5成為49.29%。對此，法人認為資金再度流向傳產股，是健康的調整，礙於電子業染疫，台股震盪風險仍大，預期傳產股中低位階或經整理的個股，有望來日上攻。再者，短期成交量縮意味著投資人冷靜，就現階段的台股而言是好事。

(時報資訊)