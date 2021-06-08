台北市本土+54 柯文哲北市防疫因應記者會｜2021.06.08

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案；確診個案中新增22例死亡，已累計308死亡。其中台北市新增54例本土確診，市長柯文哲於下午記者會說明最新疫情狀況。

柯文哲表示，昨天萬華快篩站陽性已降到31個人，目前確診案例會降到30個上下，會比中央公布的數字提早約3、4天，是比較即時的數據，他也再次強調，疫情已從萬華慢慢擴散到各行政區，尤其不明感染源很多，只要一放鬆確診數就會增加，也擔心一趨緩大家就放鬆，還是要以最低成本，撐到疫苗施打，如居家式保母開始放鬆，例如一對一、一對二，比較固定的，可以慢慢放寬，但市場還是做六日管制，希望對經濟的影響越少越好。

針對企業自行快篩，柯文哲說，若快篩陽性，後續一定要有合作的醫院可以進行PCR檢測。

今日衛福部長陳時中表示，施打疫苗順序是中央說了算，若地方未根據中央的目標群施打，「我們會減配疫苗」。柯文哲說，科學問題科學解決，有時候媒體標題會有誤差，他強調，台北市從來沒有說不按照中央順序施打，有問題會跟中央反映，例如長照機構施打順序應往前，且本身是醫療專業，講的有道理他們都會聽、會去改變，對於施打順序，目前仍按照中央標準。

對於混打疫苗，柯文哲表示，科學問題科學解決，先打AZ，再打BNT或莫德納，有論文說效果很好，所以應該是沒有問題，但反過來的話，沒有看到相關論文，且台灣目前只有AZ，也不需要煩惱這個問題。

談到疫苗問題，柯文哲指出，數量和價錢是相關的，中央會比地方政府更有討價還價的能力，但今天都已到這個地步，真的不曉得台灣到底發生什麼問題，目前全世界已打掉超過20億劑疫苗，但台灣打了多少？美國說要給台灣75萬劑疫苗，「那只是支票」，還未拿到手，像日本就比較「阿莎力」，124萬劑說來就來。

針對北市醫療量能，柯文哲說，5月24、25是北市醫療量能最緊繃的時候，5月26日至6月1日隨即增加醫療量能，確診人數也下降，因此目前雙北醫療量能是沒問題。

藍綠都喊出紓困排富發現金，柯文哲表示，「應該認真做事，不要認真做圖」，在網路看到帶風向的又跑出來，認為防疫紓困振興，更精確應該是防疫紓困「轉型」，且紓困還有分個人跟企業，政治還是要想好再去做事，不然現在12歲以下孩童、12到18歲特教生也發了，導遊、農漁工也有，現在還要再發，請問是要再疊上去還是怎樣？通通再發一次嗎？

柯文哲呼籲，不要亂喊價，2300萬人每人給1萬就是2300億，這可能嗎？他強調，當然要紓困，但不管是政府或立法院，大家不要亂喊，想好一遍就做，一般來講只要中央不要太離譜，其實我們也不會講話，乖乖去做，務實處理每天遇到的問題比較合理。

(中時新聞網)