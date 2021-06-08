防疫三級警戒延長至6/28，位在海嘯第一排的餐飲業開始面臨有史以來最艱困的生存淘汰賽，全台最後一家「香雞城」門市今日在臉書表示，自即日起無限期停業。餐飲同業表示，疫情嚴峻，僅靠外賣外帶無以為繼，疫苗不來、客人就不會來，「香雞城」之後會陸續有更多餐飲業者結束營業。

香雞城在臉書上指出，因疫情遲遲不見曙光，不斷攀高的確診人數，讓恢復營業的希望不斷被澆熄，他們了解很多人會對於這樣的決定感到不解，希望以外帶的形式撐過這段艱難的時刻。但事與願違，香雞城一直以來都代表著「團聚」，不論是寬闊的內用區、屬於孩子們的遊戲天地，還是幫助行動不方便的無障礙設施，都是為了讓所有人能無慮的在店內同樂，這些美好如今都化作沉重的負擔，龐大的店面經不起沒有內用收入的衝擊，尤其才挺過去年疫情的影響，營運狀況正逐漸轉好的狀況下，立即面臨毫無收入的困境，也必須重新思考香雞城往後的道路該如何走。

(工商 )