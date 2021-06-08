演出《杜拉拉升職記》、《奮鬥》、《前任攻略》等作品而走紅的男星鄭愷，近年又因成為超夯陸綜《奔跑吧兄弟》班底而爆紅，帥氣爽朗外型圈粉無數，讓鄭愷工作行程滿檔，但他不忘開直播與粉絲保持互動，不料日前卻在鏡頭前睡著，15萬人在線看著他睡覺，引發熱議。

在《跑男》中被封為「小獵豹」的鄭愷，人氣飆升，工作邀約不斷，最近他的新戲《超越》即將在大陸上映，鄭愷忙著幫作品跑宣傳，但他沒忘記粉絲，仍抽空開直播，只是本來的粉絲服務，似乎因為他的疲勞變了調，只見鏡頭前妝髮完整、穿著藍色西裝的鄭愷，全副武裝躺在沙發上，懷裡還抱著抱枕，一個放鬆就直接睡著。

鄭愷直播睡著，收看人數卻不減反增，有15萬人圍觀。(取材自微博)

鄭愷在直播期間睡著，相當安穩一動也不動，當然也完全沒跟粉絲互動，就這樣讓鏡頭一直開著，而直播人數一直上漲，直上15萬人上線圍觀明星睡覺，而鄭愷終於睡醒後，還一臉得意跟粉絲說男星睡覺起來妝髮仍完美，「頭髮都不用動，繼續幹活，就是這麼神奇」。

鄭愷直播睡著一事立刻引發熱議，但有人質疑他開播也是工作的一部分，這樣等同失職，不太合理，鄭愷事後也解釋，他不是故意在鏡頭前睡覺，是因為前一天開了10小時直播，接著又拍戲到半夜3點，才睡了3小時又起來上工，才會在直播時休息了一下，「沒有想到大家反響那麼熱烈」，但他的說詞有些人還是不接受，狠酸「現在直播已經到了睡覺都能糊弄的程度了嗎」、「躺著賺錢還覺得工作太累」，但有粉絲緩頰，覺得稍事休息，沒那麼嚴重。

(中時新聞網)