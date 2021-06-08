位在竹南科學園區內的京鼎精密，原本傳出8日要展開快篩，但卻因故暫停。（謝明俊攝）

京元電竹南廠8日仍有5名員工確診。（謝明俊攝）

苗栗竹南科技廠疫情，8日新增16人確診，其中力晶科技有1人確診，成為苗栗第5個染疫的科技廠商。16個確診病例中，男性14人、女性2人。外籍移工9例、本國7例，其中包括，京鼎精密科技5位、京元電子5位、超豐電子4位、力晶科技1位、美佳美清潔公司1位。

智邦科技公司在6月7日展開全廠快篩700人，快篩陽性21人，PCR檢驗報告未出，超豐電子7日快篩1,391人，快篩陽性5人，PCR檢驗報告未出。

7日傳出第4個染疫的京鼎精密，原本傳出要從8日起啟動全廠員工快篩，但廠方雖已在廠區搭建起快篩棚架，但卻因故未展開快篩工作。

在確診個案的足跡調查部分，多數確診者涉足場所，以頭份市、竹南鎮、以及苗栗市為主，另有零星個案曾前往桃園市新屋區中興路、竹縣湖口鄉中正路北港鹹酥雞等。

縣府並表示，目前已籌設40個疫苗接種站，只要中央疫苗撥下，立刻就開始施打，預計能量為每天施打2萬人。

(中時 )