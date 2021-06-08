台語電音天后「姐姐」謝金燕擁有許多電音台語舞曲，在youtube平台上都能看到「姐姐」謝金燕的影片有高流量的點閱率，每次跨年的表演，總是全力以赴載歌載舞，大膽獨特的前衛服裝造型，總是能快速炒熱現場氣氛，引起許多觀眾們喜歡她的演出。今日（8日）在個人臉書分享防疫期間在家裡自己剪瀏海的影片，立刻引起網友們的討論。

今日（8日）謝金燕在個人臉書分享居家防疫生活日常：「我終於忍不住自己剪瀏海了!因為怕剪壞，一直不敢動手，但剪壞就剪壞囉！怕屁呀！」用自娛幽默的方式，來面這段期間居家防疫的心態，她坦言，三級警戒將延至6月28日，我們大家繼續加油！

46歲電音女王「姐姐」謝金燕身材依然保養得宜，擁有細長美腿。（圖 /謝金燕 臉書）

由於疫情延燒，謝金燕也減少外出並在自家剪瀏海，對著鏡頭很小心的剪著自己瀏海，模樣相當認真，一邊播放的西洋流行音樂 ，家裡宛如小型美髮店的氛圍，最後謝金燕剪完頭髮，並隨著音樂跳舞扭動一下，用相當放鬆的生活態度，來面對這次的本土疫情嚴峻。

許多網友在底下留言：「反正還很長，剪壞了沒關係」、「剪壞反正防疫在家也沒關係呀！」、「第一個剪瀏海的樣子有豬爸爸的感覺」、「你有看教學影片怎麼剪嗎？」、「姐姐又更逆齡了啦」、「姐姐太美啦」、「女神的房間感覺好有質感」、「厲害！很多人這樣都剪壞掉」、「我也是自己剪瀏海，後面就沒有辦法！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)