台南市西港區8日傳出1位75歲劉姓獨居老婦倒臥家中，被當地里長發現報警，警消到場後，將她送往佳里奇美醫院，但當天中午仍急救無效死亡。由於劉婦5月初曾到北部洽公一段時間，平時早上有運動習慣，上周卻連續好幾天未外出，鄰居察覺有異通報里長，適逢新冠肺炎疫情肆虐，引起附近住戶人心惶惶。

劉婦獨居多年、無子女，平時會很早起床，騎腳踏車出門運動，但上周已2、3天未出門，隔壁鄰居發現後，大聲呼喚或按門鈴，屋內的人都沒有反應，就怕發生意外，今天上午通知里長。

里長抵達後，從窗戶驚見劉婦倒在地上，通報轄區派出所員警。警消8點多獲報趕到現場，因大門深鎖無法進入了解情況，趕緊叫鎖匠開門。救護人員得知劉婦5月曾到北部後，覺得不大對勁，立馬全副武裝穿上防護衣等再進門。

劉婦身體沒有明顯外傷，但臉部有血跡，且似乎已乾掉一段時間，因胸口還有呼吸起伏，救護員趕緊將奄奄一息的劉婦送醫。院方表示，婦人不明原因腦出血，肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克，急救過程心跳數度停止，經急救於中午12時58分宣告不治。

據悉，劉婦5月初曾到雙北地區繳稅，待了大約2、3天才回來。附近住戶得知劉婦不明原因倒臥家中後，擔心婦人是否染疫，議論紛紛。院方指出，劉婦抗原快篩呈陰性，但快篩仍會有偽陽性或偽陰性的疑慮，為求慎重，將再做一次PCR檢測，結果預計9日出爐。

(中時 )