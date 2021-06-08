竹市8日新增1例確診個案，為案11610，是日前公布確診者案11414同住者，有心臟病史，身體不適就醫採檢陽性。案11610匡列了12名接觸者，皆已做了採檢，並持續健康監測中。此外，特地為苗栗移工群聚染疫而設的竹科專案篩檢站也將在9日完成階段性任務，預計總採檢量達5000人。

案11610為本國籍50多歲男性，也是7日新竹市公布案11414的同住友人。案11610他在6月2日中午曾到新竹縣竹北的台中蒸餃外帶，6月4日傍晚曾到新竹市中正路的原夜市鴨肉麵外帶，全程皆戴口罩。新竹市府持續進行疫調中。

新竹市政府協調國軍緊急成立的竹科專案篩檢站，預計在9日完成階段性任務，將服務5000名移工採檢。這座專為移工成立的專案篩檢站目前服務約4000名移工，預計9日當天還有千名移工預約，預計整個專案將篩5000名移工。

新竹市長林智堅表示，竹科專案篩檢站階段性任務告一段落，是考量到竹市現在還有3個社區篩檢站正進行中，未來還有4個疫苗接種站要推動，因此市府已建議科技部，硬體都還在，可循著這段時間的模式，應企業未來需要採預約方式分艙分流採檢。

林智堅表示，企業若有個別需求，若人數不多，可到竹市社區篩檢站；若是數量較多的移工，假設企業擔心群聚，竹市府會盡力來協調科技部科管局來協助需要的企業。

(中時 )