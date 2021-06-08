雲林縣長張麗善的哥哥張榮味施打AZ疫苗遭外界質疑是否耍特權，儘管張麗善今天表示，張榮味是依照前第3類對象同住者的名義施打，過程完全符合規定，但中央流行疫情指揮中心付指揮官打臉指出，5月26日配發第一批15萬劑的AZ疫苗時，非雙北地區僅供第一類醫療人員使用，同時暫緩一至三類的同住家人暫緩施打。

指揮中心今天下午召開記者會，有媒體詢問張榮味年紀未滿65歲，不屬於第8類65歲以上長者，更不是第一類的醫護警消或相關的防疫人員，卻早已施打完AZ疫苗，是否為耍特權？

對此，陳宗彥並未直接回應「耍特權說」，但強調41萬劑的AZ疫苗，當初在配發就已明定施打順序，5月26日開始配發15萬劑第一批疫苗到各縣市，雙北因應疫情關係，同時開放第一類至第三類人施打，其他縣市則是以醫療人員為主。

第二批26萬劑再次撥到各縣市時，雙北同樣是第一類至第三類同時施打，其他縣市則是醫療人員接種後，有餘裕時，才會給第二、三類使用，當時就已同時說明，同住家人暫緩接種。

陳宗彥強調，今天上午的全國防疫會議中，已很明確向各地方衛生局表達疫苗施打的優先順序，現階段不開放名單上的同住家人接種，若各地方政府違反中央所訂的施打順序，可用疫苗配發的數量進行懲處。

另外，今起陸續配發的莫德納疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，依規定僅提供專責醫院中直接照顧新冠肺炎確診病患的第一線醫護，以及部分非直接照顧的第一線人員，先配7萬5000劑下去，剩下的則當第二劑使用。

(中時新聞網)