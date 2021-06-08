台中市北屯家族群聚感染，其中確診的72歲阿公往生，因全家都在隔離，台中市議員曾朝榮偕同民間團體共同捐60萬元給「台中市政府衛生局保管金專戶」，作為協助「確診者往生」喪葬費用，希望拋磚引玉，讓確診往生者的孝家眷在隔離中能安心照顧健康，不必擔心緊急的喪葬事宜。

市議員曾朝榮表示，看到北屯確診阿公往生，但家人都被隔離，只能透過民政局協助女兒處理喪葬事宜，令人心酸。他整合台中市自治獅子會、群英獅子會、中華商務協會、上好生醫口罩公司、大台中五金百貨公司等善心人士，共匯款新台幣60萬元。

曾朝榮指出，期望透過台中市城鄉發展協會捐給台中市政府成立專責基金，制定S0P流程施棺，捐骨灰罈，暫放公家納骨塔等事宜使用；發揮拋磚引玉號召更多人關心參與，讓萬一有確診往生者的孝家眷在隔離中能安心照顧健康，不必擔心緊急的喪葬事宜。

曾朝榮說，他在參與防疫協助解決鄕親問題的過程當中，感受到確診者家人的無奈與辛酸，不管是在家隔離或是檢疫旅館隔離，發病的家人被送到醫院隔離治療；面對短暫真實的妻離子散之苦，尤其確診重症搶救無效，已經往生的錐心之痛，實非當事人所能感受的悲痛。

因確診往生者必須24小時內火化處理後事，孝家眷只能透過電話與在醫院等待服務的禮儀公司連絡處理喪葬事宜；曾朝榮希望民政局與生命禮儀管理處能夠結合民間善心團體的力量，制定標準的S0P協助處理流程，不論是棺木，骨灰罈，甚至塔位暫時提供服務等，讓家屬安心度過疫情。

(中時 )