公所人員針對金山區外籍漁工進行防疫宣導。（金山區公所提供）

中角灣至跳石海岸（台2線35公里至39公里）觀海熱點暫停開放。（金山區公所提供）

行政院昨（7）日宣布延長全國三級警戒至6月28日，新北市金山區公所近日巡查發現，磺清路賞蓮及觀海景點人潮有增多趨勢，公所決定明日起增加封閉可觀海的水尾停車場，並針對磺清路段加強管制，勸導賞蓮及觀海民眾暫勿前往。另金山老街著名鴨肉店經公所溝通後，亦將暫停營業至6月28日，不提供外帶服務。

金山區長廖武輝表示，自三級警戒管制以來，公所聯合金山警分局每日執行聯合巡查及防疫宣導，針對重點路段中山路違規攤商加強勸導取締。金山區外籍漁工約137人，區公所亦定期提醒配戴口罩減少外出。

廖武輝說，金山清潔隊段針對重點區域及路段固定每日清消；金山區第一公有零售市場亦進行實聯制及人流管控，限制場內容留消費者人數50人為上限，接下來的端午連假是控制疫情的關鍵，請民眾非必要勿外出，外出時務必全程配戴口罩，大家團結抗疫，感謝民眾配合。

金山區暫停開放設施及景點包括金山5座溫泉公共浴室及磺港戶外泡腳池、9間市民活動中心、5間高中小學、3座籃球場及公園內遊憩設施、區內所有宗教寺廟、金山運動休閒廣場、 新北市立圖書館金山分館、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點及美田社區發展協會松年大學、 磺溪頭清水園區、中角灣遊客中心、中角灣衝浪基地及周邊沙灘、水尾神秘海岸、水尾漁港景觀橋平台及水尾停車場、中角灣至跳石海岸（台2線35公里至39公里處）觀海熱點。

(中時 )