瑞豐夜市傳出撐不住，預計7月吹熄燈號。圖為去年敦睦艦隊事件後，人流大減現象。（本報資料照／柯宗緯攝）

高雄知名的瑞豐夜市因疫情自主性歇業，預計6月15日重新營業，但今天驚傳將吹熄燈號。對此，瑞豐夜市主委許新昌向本報證實，瑞豐有3個場主，他們屬於最大場，預計做到在7月底，這是他經營瑞豐30年以來，遇到最慘的狀況，未來場子是否有人繼續承租再經營，目前不得而知。

許新昌透露，瑞豐夜市草創時期就是他一手規畫，就連SARS都沒有休市過，但去年「敦睦艦隊事件」就虧200多萬元，之後攤位空租率約2、3成，但地租每年漲5％，但對於攤商租金不敢漲，就怕嚇跑攤商。

許新昌表示，瑞豐夜市總共有3個場主，總計350多攤，他的場就佔200多攤，從第一條到第七條，主要的小吃美食、百貨集散地，但現在因為疫情關係自主性歇業，一天虧30萬元，已經快撐不下去了。

許新昌認為，這次疫情不知會到何時才結束，可能會到年底也不一定，於是打算6月15日重新開張，7月免收攤商租金1個月共體時艱，但只會做到7月底，之後就不向地主承租，如果未來有新的管理單位要接，或是地主要自己接，就讓他們做吧！

他感嘆，夜市攤商是市井小民，受到疫情波及很大，卻無法納入紓困補助，也不知該向政府喊話說點什麼。自己在瑞豐夜市工作30年，沒想到會走到這一步，6月15日也會跟原本向他們承租攤位的攤商公告此事，讓他們提早有心理準備。

對於瑞豐夜市6月15日將開張，高市經發局長廖泰翔指出，高市並未針對夜市下令停業，瑞豐夜市是自主性停業，而其他包含光華、自強夜市也是透過鼓勵消費者外帶營業，以市府立場希望整體上不要群聚，透過外帶方式把好吃餐點帶回去吃。

至於攤商認為沒被納入紓困4.0方案，廖泰翔說，攤商、市場、夜市等一直以來都是市長 、市府關心的群體，也因此中央推動4.0外，高市府已推動的「高雄好家載」平台，接下來會讓市場、夜市業者加入上架。

另外，高市府也針對攤商紓困方案製作成懶人包，廖泰翔說，不同身分、條件，可向勞動部、經濟部、衛福部等單位申請，市府除提供線上使用操作的懶人包，也主動去各個攤集場，到攤商面前報告方案，若有長輩不熟悉線上操作，也會協助線上登打。

(中時 )