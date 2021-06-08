台積電等科技大廠擴廠、前瞻建設計畫預算持續，訂單成長、出貨增加，混凝土廠國產建材實業（2504）5月營收18.45億元，比去年同期成長26.4%，維持高成長動能。

累計今年前五月營收89.78億元，年增率高達28.7％；國產指出，掌握台積電建廠將近七成的混凝土需求，目前手中累積的庫存訂單大約要兩年才能夠消化。

雖面對央行打炒房，國產指出，因為有廠辦、商辦訂單的加持，營運不受影響，動能仍然相當強勁。

全省有28個混凝土廠，國產建材表示，市場需求增加，公司因此採擇優出貨的策略，除了市占與營利持續創高，重要的是已經簽訂長約的庫存定單也不斷累積中，長達兩年以上訂單的營運模式，絲毫不畏短期景氣與外部環境波動與影響，預期，在南科園區、中科等科技廠辦建案持續增加，以及國內軌道工程等前瞻計畫持續、綠能工程的推動下，預期未來3-5年，營運可維持成長力道。

(工商 )