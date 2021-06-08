官方遊戲預告

國際知名遊戲發行商 Devolver Digital 與曾製作《Broforce》的獨立遊戲開發團隊 Free Lives 合作，公布即將推出的新作《源起重生（Terra Nil）》訊息。這是一個透過生態系統重新建築城市的遊戲，發行日期未定，將會於 PC 上推出。渴望再造星球、重現自然美好光景的環保鬥士們，6/17 起即可在「Steam 新品節」中搶先試玩這款遊戲。

玩家們需在《源起重生》中復甦星球環境

《源起重生》賦予玩家們一個復甦全球環境的任務。在遊戲過程中，玩家們必須經過數個將環境「恢復」的關卡，包含培育生態多樣性、修補氣候變遷，甚至是回收過去玩家們所建造的建築，以達到最終開放式的結局。遊歷整個星球、復育不同的地形景觀，都將伴隨著獨特的挑戰，以及區域特有的動植物群。

玩家們的星球一開始是荒蕪的

復育成功後不同區域將各有風情，還會有獨特天氣

繼續探索，盡可能將系統生成在地圖上滿布岩石荒蕪的地方，用生意盎然去填滿吧！調節世界氣候，將使不同區域具備他們獨特的天氣系統，並有美妙的互動式遊戲音樂等待玩家細細發掘。

想要在《源起重生》描繪一個屬於自己星球的玩家們，不妨至 terranil.com 獲得更多遊戲相關資訊，或是追蹤 @devolverdigital 的 twitter 帳號以獲得更多遊戲的最新消息。

(科技)