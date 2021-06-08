今年來全球物價飆升，引發通膨恐慌，長期穩健成長、又有現金流保護的公用事業類股備受市場資金青睞，相關基金績效也水漲船高，近3個月平均報酬率達6.9%。法人表示，公用事業屬於政府特許行業，而且費率隨物價而調整，因此在通膨升溫期間，表現格外突出。

據Morningstar統計，今年來到5月底為止，境內外公用事業相關基金平均報酬率2.8%，近3個月甚至達6.9%，其中，富蘭克林公用事業基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、美盛凱利基礎建設價值基金、首源全球基建基金，表現都超越平均水準。

資料來源：Morningstar，採新台幣計算，統計到2021/5/31

在通膨預期升高下，今年來資金明顯轉進公用事業類股，原因有三，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷分析，一是這類產業為政府高度管制的行業，具備獨占或寡占的特性，跨入門檻較高，競爭者少，為藍海產業。

二是電力、天然氣等費率，往往隨著物價上漲而調整，又有長期合約的支持，中長期獲利穩健成長。三是帳單即期支付，無法賒帳，企業帳上現金流充沛，每年都能配發不錯的現金股利。因此，在通膨升溫期間，投資價值受到市場青睞。

葉菀婷指出，股神巴菲特、香港李嘉誠等全球富豪，都長期重倉投資公用事業。以巴菲特為例，去年7月斥資近100億美元收購北美最大的道明尼能源天然氣管線，預估每年將帶進10億美元的收入，創造源源不絕的收益。

葉菀婷表示，疫苗施打後，全球新增確診來到近一年新低，讓經濟重啟速度加快，並伴隨通膨走揚。依美國財政部長葉倫預估，今年通膨率上看3%，將促使資金尋求更好的出路，而公用事業長期獲利穩健成長，又有現金流保護，會是資金匯聚焦點。

(中時新聞網)