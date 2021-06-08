台南市政府為減少旅外市民返鄉慶祝端午導致疫情擴散，全台首創推出「端午返鄉車票退票獎勵金」200元政策後，由於溪北地區市民搭乘高鐵多利用嘉義站出入，引發溪北地區民眾及民代的不滿。對此，市府交通局8日特別修訂獎勵金機制，不僅適用範圍擴大到「以台南市以外地區為起點」，針對迄站為高鐵嘉義站的民眾，只要附上個人或親友戶籍地在台南市境內的資料佐證，也將從寬認定發給獎勵金

市府交通局表示，為減少旅外市民返鄉慶端午造成疫情擴散，市府再加碼放寬「端午返鄉車票退票獎勵金」200元的申請發放條件，將原本限定起點為台中以北的適用範圍，擴大到「以台南市以外地區為起點」，同時也讓利用高鐵嘉義站返鄉的市民，也可以共同支持退票活動，同心抗疫。

交通局長王銘德表示，為鼓勵旅外市民不要返鄉與家人團聚慶端午，市府特別放寬「端午返鄉車票退票獎勵金」申請條件，只要符合6月5日前訂購台鐵、高鐵、國道客運預售票並已付款者；預售票搭乘日為6月11日至14日，以台南市以外地區為起點、以台南境內為迄點的返鄉車票；從6月6日起辦理台鐵、高鐵、國道客運預售票退票，並保留相關憑證等3個要件，均能向台南市政府申請退票獎勵金200元。其中，如果以「高鐵嘉義站為迄點者」，只要檢附個人或親友戶籍地在台南市境內的資料佐證，也可申請。

交通局說，此次獎勵金申請方式有二種：一是網路與郵寄申請，交通局將於市府一站式整合服務平台設計網頁，預計1周後完成，民眾可上網申請，或下載填寫後，檢附證明文件郵寄至台南市政府交通局；二是現場申請：從8月1日起至12月31日止的上班期間，向台南市各區公所申請，至於相關申請文件該局也將盡速研擬後公布。

(中時 )