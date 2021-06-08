今天一卡車整整321箱來自彰化溪湖的葡萄運抵田中工業區，由溪湖鎮長黃瑞珠親自送達，黃瑞珠表示，今天特別抽空到田中工業區，要親自向廠聯會、田中公所道謝。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

田中鎮工業區廠聯會會長何源成表示，彰化人要挺彰化人，這一次號召所有會員一起訂購溪湖葡萄，用行動來力挺。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情影響，彰化溪湖為縣內的重災區，許多盤商不敢進到溪湖採購葡萄，縣長雖然強調疫情不會影響葡萄，但盤商採購意願仍低，８日隔壁田中鎮工業區廠聯會，集結廠商購買321鄉的溪湖葡萄來力挺「彰化家己人」，溪湖鎮長黃瑞珠為了表達感謝，還親自送達，感謝田中支持溪湖葡萄。

今天一卡車整整321箱來自彰化溪湖的葡萄運抵田中工業區，由溪湖鎮長黃瑞珠親自送達，黃瑞珠表示，今天特別抽空到田中工業區，要親自向廠聯會、田中公所道謝，因為疫情關係溪湖葡萄受到坡及，產地農民叫苦連天，感謝廠聯會的董事長大力相挺，購買溪湖葡萄。

田中鎮工業區廠聯會會長何源成表示，彰化人要挺彰化人，這一次號召所有會員一起訂購溪湖葡萄，用行動來力挺，這次訂購的數量並不是很多，但希望多少能夠幫助到農民，揮發拋磚引玉的效用，吸引更多人一起品嘗溪湖葡萄，也解決葡萄農的燃眉之急。

田中鎮長洪麗娜表示，這次疫情估縣，第一線的警、消、衛生所清潔隊及里長等防疫人員，都相當辛苦，過去擔任縣議員時，曾經跟溪湖鎮長黃瑞珠同事，於是想到何不直接購買葡萄來為勞同仁，因此馬上打電話給黃鎮長向她訂購，慰勞辛苦的防疫人員，還幫助農民，一舉兩得。

溪湖鎮長黃瑞珠說，接到洪鎮長電話真的很開心，也很感謝，最近為了防疫工作，行銷葡萄的忙得不可開交，感謝田中鎮長宛如及時雨一般，幫助溪湖葡萄農民，也歡迎大家一起購買溪湖葡萄。

(中時 )