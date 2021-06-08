新纖(1409)今年受惠於紡織、飲料、包材等產業復甦，PET可望開啟新一輪上升循環，瓶用酯粒在第二季、第三季為傳統旺季，加上原料價格上漲，產品售價可望跟著反應。據了解，近期油價上揚使該公司瓶用酯粒大概1-1.5個月會與客戶檢討一次，以反應成本提升，在歐美日景氣回升下，有助第三季的業績行情。公司首季獲利7.15億元，較去年同期成長逾8倍。

新纖去年起開始加入國家隊生產防霧型防護面罩，今年本土疫情升溫，公司醫療級膠片出貨同步升溫，醫療級膠片目前急單湧入，月出貨量跳增3倍，來到200噸以上。

新纖是國內最大醫療膠片供應商，產出的醫療防護面罩，具備抗菌、防霧、耐衝擊等能力，去年已提供給三總等醫療院所使用；此外，新纖醫療膠片也被廣泛用在針筒、手術刀等醫材包材上，具備高規格的抗菌能力。

新纖今年前4月營收為138億元，年增38%，創歷史同期次高。新纖三大生產事業:塑膠事業營收占比55%，化纖事業營收占比26%，光電事業營收占比19%。塑膠事業主要產品:固聚酯粒、工程塑膠、膠片、寶特瓶（胚）；化纖事業主要產品聚酯粒、聚酯原絲、工業用絲、加工絲、聚酯棉、彈性纖維；光電事業主要產品：聚酯薄膜、光學薄膜、離型膜、增光膜、TAC膜、ITO膜。

新纖工程塑膠受惠電子及車用需求表現持穩，去年揚州廠完成產能轉移後，目前稼動率拉升至7成；與越南油電集團 (PVN) 合作的加工絲工廠，也持續添加生產設備，第二季營運不淡。

(時報資訊)