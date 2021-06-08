台中市8日新增一例新冠肺炎本土病例，是立揚鞋業家族群聚案親友，累計該傳播鏈已有12人確診。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市6月8日新冠肺炎新增1名確診者，為立揚鞋業家族群聚中該公司負責人女兒的男友，他在女友於5月26日確診後即匡列隔離，因而無相關足跡，該傳播鏈累計已12人確診；另，在中央要求下，台中市也支應竹苗因電子廠群聚篩檢陰性需要居家隔離者100間居家檢疫替代所。

台中市新增1例本土病例，為沙鹿區23歲男性，即立揚鞋業家族群聚中第一位發病的患者男友，他也在立揚鞋業工作，因女友5月26日確診，當天即由衛生所匡列為接觸者，並安排至居家檢疫替代所隔離，5月27日核酸檢測陰性，6月5日開始出現症狀，6月6日由衛生局安排至醫院就醫採檢，再經核酸檢驗陽性確診，目前已收治醫院治療。

另，台中市長盧秀燕也表示，因為苗栗爆發電子廠群聚，已延燒到多個電子廠，累計到6月8日已有233名確診，但因應大量篩檢，篩檢陰性者必須居家隔離，由於其數量相當龐大，新竹，苗栗已無法支應，中央要求台中市協助支應100間居家檢疫替代所，本於同島一命，守住竹苗就是守住台灣，台中市也允諾全數支應，且在這些居家隔離者如出現健康問題時，台中市的醫療量能也全力支援。

(中時 )