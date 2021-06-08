台鐵8日宣布，由於旅客持續自發性退票，到8日上午，端午假期（6月11日至15日共5天）平均乘載率已降至4.33％。根據本報計算，台鐵端午假期已經遭退票逾11萬張。

中央流行疫情指揮中心要求雙鐵端午節期間乘載率不要超過2成，以免民眾移動成為防疫破口。

台鐵7日表示端午假期已經退了10幾萬張票，從13.6萬張遽減至2.9萬張，退票7成8，台鐵乘坐率只剩5.07％，遠低於中央流行疫情指揮中心要求的2成。

台鐵8日再宣布乘載率又降至4.33％，其中放假前夕6月11日及收假日6月14日亦降至約7％，且旅客仍持續退票中。

統計下來，若2.9萬張票等於乘坐率5.07％，亦即滿座約57.2萬張票；乘載率降至4.33％，約2萬4767張票。換言之，從昨天2.9萬張票到今天2萬4767張票，單日退了4千多張票。整體退了超過11萬張票。

(旺報 )