行政院長蘇貞昌今(8日)到立法院備詢，除了報告紓困特別預算之外，也被要求增加報告疫苗採購狀況及施打計畫，針對外界建議普發全民現金紓困，蘇在院會前受訪則回應，經費有限，錢要用來救窮救急。此事在PTT上引發網友熱議，許多網友對此感到十分傻眼，並紛紛出言批評蘇貞昌，甚至還有網友忍不住爆粗口。

面對朝野立委要求發現金紓困，蘇貞昌今上午赴立法院專案報告及備質詢前受訪表示，如果依所提的一人發放1萬元，且不排富，這樣政府就要花2300多億元；若是每人2.4萬元，即便排富160萬人，仍需要5000多億元預算，錢非常有限，必須要救急救窮，還要買疫苗，錢必須用在刀口上。

蘇貞昌說，紓困4.0希望要救急救窮，因此政府窮盡一切之力，扶助企業減少失業，相關預算依立法院通過條例仔細編列，此波紓困擴大紓困對象，共計有730萬人受惠，希望大家一起努力，共同體諒度過難關。

此事也在PTT上引起網友熱議，許多網友紛紛痛批蘇貞昌，「你也知道國家的錢有限喔」、「理由一大堆」、「那就不用買疫苗嗎？」、「前瞻灑錢無上限，計程車綁樁三萬」、「有限？？？感覺不出來」、「聽你在鬼扯」、「2300億>>>8400億 一定是我的數學老ㄙ常」、「原來他知道錢是有限的」。

更有網友砲轟蘇貞昌，「又在騙」、「可憐騙神仔」、「這光頭果然一開口就是騙

開口就在騙」、「連神都敢騙了什麼事做不出來？」、「唉，連神明都敢騙的人，說的話能信嗎？」、「還在騙，國家明明就很有錢」。

還有一些網友則質疑，「林北繳稅跟智障一樣」、「要上班、要繳稅、沒紓困、沒補助、沒疫苗」、「發給計程車跟沒繳稅的房東是刀口，發給勞工是浪費錢？」、「我年年繳稅，但幾千億都沒我的份」、「有限還這樣花喔，不用繳稅的狂領」。

蘇貞昌的發言在PTT上受到網友猛烈砲轟。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)