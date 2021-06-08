本土疫情不斷升溫，8月28日公投至今並未延期。屏東科技大學休閒運動健康系副教授劉子利表示，原本預估公投一定過，但如今受疫情影響無法宣傳，若在民進黨壓下疫情後馬上辦公投，恐怕公投通過很不樂觀；近期美國宣布要送台灣75萬劑疫苗，配合蔡政府大內宣，未來可能會讓反萊豬公投產生質變，在野黨與公投團體必須認真面對，別讓「煮熟的鴨子」飛了。

劉子利今日（8）接受香港媒體《中評社》訪問指出，中選會於5月27日公告，反萊豬公投、公投綁大選公投，以及珍愛藻礁公投、重啟核四公投，將於8月28日舉行公民投票；但隨疫情嚴峻，公投案至今卻未延期。近日美國捐贈台灣疫苗的消息引發熱議，若未來很多台灣人注射了來自美國的疫苗，再加上蔡政府的大內宣，會不會鬆動公投的投票意願與結果，這是極有可能的，畢竟「拿人手軟」，如何切割美國支援疫苗與反萊豬議題，這是很重要的。

至於日本捐贈疫苗，劉子利指出，這有可能反映在反核食的議題上，甚至未來可能不得不鬆動或開放，因為民眾對日本抱持感謝，屆時再營造「核食符合國際標準，台灣為何不能進口？」的輿論，社會共識也可能隨之鬆動，故如何讓捐贈疫苗與反核食彼此脫鉤，這也是在野黨與公投團體必須審慎面對的問題。

談到蔡政府是否將躲過公投危機，劉子利認為，目前看來可能在反萊豬公投上最危險，因為蔡政府可能會配合大內宣，不斷煽動「美國幫助台灣這麼多，進口不要吃就好了」的思維，將民眾對萊豬的排斥形塑成「不要買就好了」，藉此讓民眾不要去投票；若在野黨與公投團體不趕緊籌劃應對之道，「煮熟的鴨子」恐怕就飛了。

(中時新聞網)