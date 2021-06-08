華新科（2492）公布5月營收，達39.74億元，較4月增加0.63％，年增39.75％，累計華新科前5月營收達183.84億元，年增53.52％。

華新科表示，5月雲端、遊戲及居家辦公設備需求持續強勁，唯時值長假期間工作天數減少，致5月營收達39.74億元。

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(工商 )

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