不畏疫情衝擊，國內汽車金融龍頭和潤企業持續擴張版圖，自結5月合併營收14.85億元，年增31.3％，連續3個月站上14億元大關，營收貢獻度則分別以利息收入、融資租賃收入、營業租賃收入為最高，累計今年前5月合併營收達70.27億元，年增22.3％，單月營收、累計營收皆創下歷史新高。

和潤總經理林彥良表示，5月合併營收成長主要是保有客戶持續增加帶動利息收入增加以及大陸轉投資事業營運恢復成長動能，挹注了整體合併營收，以地區別來看，台灣營收成長32.6％，大陸營收26.3％，顯示兩岸業績同步成長。

面對疫情升溫，林彥良表示，這一波疫情相較去年衝擊更大、影響層面更廣，和潤企業將秉持「在最壞的情況下，做最萬全準備的態度」來面對疫情的挑戰，並將逐步拓展多角化業務來進一步提升營運動能。

和潤內部評估，今年營運重點則會著重在擴大車輛分期核心業務領先地位、強化重車新車／中古車市佔率、衝刺二輪事業打通全國機車通路、布局綠能新能源事業與融資以及中國大陸事業深度與廣度的發展。

和潤第2季積極衝刺大小貨車分期業務，輔以數位轉型成功，整體作業數位化包含繳款、進件、案件審查、主管簽核等，希望能將疫情變數降至最低，後續新增放款業務則需再觀察，林彥良表示，若疫情獲得控制，是可以有樂觀的機會，但也需審慎應對。

(中時 )