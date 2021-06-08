台灣本土疫情升溫，不僅確診人數破萬，死亡人數也達上百人，雖然三級警戒延至6/28，但隨之而來的端午節連假，也讓人擔憂返鄉人潮恐成防疫破口，這讓藝人何欣穗怒斥：「大家被關得不夠久是嗎？」再三呼籲所有人不要返鄉過節。

眼見本土疫情未見明顯趨緩跡象，加上端午連假返鄉人潮恐成破口，何欣穗難掩怒火表示：「大家被關得不夠久是嗎？全台確認人數、死亡人數還不夠多嗎？」呼籲大家不要冒一丁點風險回鄉過節？畢竟病毒威力強大，如果確診不僅全家人無一倖免，就連鄰居及經過相同地方的所有人，都會有感染風險，現在唯一要做的就是配合政府，完全壟斷自己與人的接觸，才能讓疫情控制下來，讓所有人早日「重獲自由」。

何欣穗表示如果因為這個節日，讓那些逞一時之快的人，將疫情展到無限大，絕對會讓待在家防疫的所有人氣到不行，接著再三呼籲：「台鐵與高鐵同意給予免費退票，這個端午節，可以拜託大家不要移動嗎？？拜託不要為了自己一時喜悅，而是為了人民有更美好的下一個端午節」。

如今，根據台鐵7日統計最新數據，民眾退了10幾萬張票，端午節連假台鐵乘坐率只剩5.07％，遠低於中央流行疫情指揮中心要求的2成，高鐵則是單日退掉上萬張車票，且旅客還在持續退票中，更強調於端午疏運期間落實梅花座，平均座位利用率以2成為原則。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)