星卉出場戲與客串的舞陽一起演出。（摘自臉書）

星卉與劇中老公亮哲棚內排戲一定戴著口罩。（摘自臉書）

星卉隨時噴酒精消毒，防疫做好做滿。（摘自臉書）

三立八點檔《天之驕女》7日晚間預告一出，許多眼尖觀眾都發現片中身手矯健的國際女刑警就是許久沒拍戲的星卉！星卉受訪時笑說，她上周五第一次進組拍攝就遇到大雷雨、四處淹水，本來新剪的俐落短髮吹得很好看、妝也很美，不料卻被暴雨淋得一身濕，變成一頭亂髮、妝也花了，而本來只有兩、三秒的緝捕嫌犯的動作戲畫面，也因為男臨演身材太魁、且較沒經驗，一打就是1個多小時，拍完這場戲她膝蓋瘀青、手受傷，累到狂抖差點虛脫。

星卉在第一波預告中雖然沒露出正臉，但不少觀眾憑著身形、高跟鞋、眼睛就一眼認出是她，連陳昭榮都留言「憑鞋跟認出」，第二波預告則主打飾演亮哲正宮的她，對嗆「小三」陳珮騏，火藥味濃厚；她9年前在《家和萬事興》就演刑事組組長，這次變成國際刑警，還被同劇演員虧說：「終於升官了！」

個頭嬌小的她說，不僅觀眾很喜歡她演警察，自己很愛，因為本身身高不到158，現實中根本不可能完成當警察的夢想，且演警察造型可以稍微中性、灑脫帥氣，不用配耳環飾品、穿裙子，跟戲外個性偏中性的她比較像一點，她也為戲把一頭長髮剪短，「可惜的是，拍完這場戲，我就宣布留職停薪半年，要回去找老公了！」

在疫情緊繃下進組拍戲，她坦言有點壓力，進組前為保護好自己，完全不敢出門，每天關在家裡，關心疫情新聞，進組後發現劇組防疫非常嚴謹且徹底，除了分流分成三組，所有人一定都會戴口罩，演員只有正式錄影時會短暫取下口罩，大家都有很強自覺性，很乖地拍完戲就回家，「因為真的會牽一髮動全身，我們都不希望害到別人」。

她上次拍三立八點檔已經是4年多前的《甘味人生》，重回熟悉的電視台、見到許多熟悉的老戰友，她覺得超開心，「一開始會很熱情想要衝過去擁抱，但要保持社交距離，只好忍住！」當年還沈浸在奶奶過世悲傷中走不出來的她，事隔多年，被老戰友們誇氣色好、變得開朗陽光，「我以前很ㄍㄧㄣ，不太NG的，別人笑場笑成一團，我還是會嚴肅地ㄍㄧㄣ在那裡，大家都很怕我，不太敢跟我講話」，但這次連謝承均都發現她整個人變得比較輕鬆，連眼神都不一樣，還告訴她「看到你會跟著大家笑，變得樂觀開朗，替妳滿開心的」。

她說，以前的自己很害怕沒有做到100分、一定要做到預定的標準不可，讓自己和旁人都很辛苦，現在心境轉變，人生觀變得正向，發現只要盡力做到最好、力求問心無愧，就算沒有100分也沒關係。但她還是請觀眾體諒已多年沒講台語的她發音不標準，請大家再給她一星期時間好好練習，一定會很快進入狀況、回復以往水準。

(中時 )