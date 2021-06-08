苗栗縣徐縣長耀昌鑑於近日本縣竹南園區電子廠爆發外籍移工新型冠狀病毒病(COVID-19）群聚感染，為杜絕疫情擴散，減少移工群聚發生，於6月7日宣布本縣外籍移工除了必要性之移動外，嚴格禁止外出。

警察局要求轄區各分局於6月7日起立即針對轄區有外籍移工出入的商店及移工經常出入地點，指派專人著防護裝備實施稽查作為。(戴志揚翻攝)

警察局要求轄區各分局於6月7日起立即針對轄區有外籍移工出入的商店及移工經常出入地點，指派專人著防護裝備實施稽查作為。警察局表示，配合縣政府防疫政策，為杜絕防疫破口，採取一連串高強度執法，迄今共取締移工違規外出 21件違規外出移工（苗栗分局3件、竹南分局6件、頭份分局12件），經該局外事科派員過濾，分屬於縣內多家人力公司，將移請苗栗縣政府勞工及青年發展處依權責辦理，對防疫工作不遺餘力，感謝第一線員警辛勞付出。

警察局要求轄區各分局於6月7日起立即針對轄區有外籍移工出入的商店及移工經常出入地點，指派專人著防護裝備實施稽查作為。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局局長周煥興呼籲，為有效防範移工群聚感染疫情擴散，避免與居民接觸和集體群聚，沒有人可以置身事外，沒有人是局外人，請雇主及移工們配合相關防疫作為，共體時艱停止外出，本局仍會持續針對外籍移工容易出沒之場所加強稽查取締，以共同防杜破口，齊心抗疫，度過此次難關。

(中時新聞網)