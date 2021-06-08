路透引述多名消息人士透露，蘋果正與中國電池供應商寧德時代及比亞迪就電動車項目的電池供應進行初步洽談。目前尚不清楚蘋果是否也在與其他電池製造商進行談判。

有兩名知情人士表示，蘋果已將在美國建設製造工廠作為成為其電池供應商的條件。他們並稱，由於中美政治緊張局勢以及成本擔憂，寧德時代不願在美國建廠，寧德時代是特斯拉等主要車企的供應商。

知情人士說，蘋果傾向於使用磷酸鐵鋰電池，因為使用鐵進行生產，而不是價格更高的鎳和鈷，會使生產成本更低。包括蘋果、寧德時代及比亞迪未就上述消息發表回應。

外媒在2020年12月就曾報導，蘋果正在推進自動駕駛汽車技術，並計畫在2024年生產一款乘用車。知情人士此前表示，蘋果計畫生產的電動車可能包含它自有的突破性電池技術。

此時正值美國政府尋求吸引更多電動車製造業務入駐。美國總統拜登提出的1.7兆美元基建計畫中包括1,740億美元預算，用於向電池生產商提供稅收優惠和撥款等激勵，以提振國內電動車市場。

(工商 )