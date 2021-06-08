根據韓國政府資料，7日一共施打了85.7萬劑新冠疫苗，創下單日接種最高紀錄，同時，韓國已施打第一劑疫苗接種率達16.4%。

繼2020年由於韓國政府積極面對與利用高科技方式抑制，疫情當時也一度被壓下去。但目前，由於全球疫苗數量短缺與運輸時程耽擱，面對最新一波疫情下，卻讓韓國政府缺少武器與新冠病毒對抗。

隨著疫苗接種速度加快，韓國上周表示，希望2021上半年將有1400萬人已打過，以提前實現既定接種目標。

韓國政府計劃到2021年第三季時，總人口數5200萬中的70%已打過疫苗。同時，在暑假期間也要開始為幼稚園與小學老師施打，目標是在11月之前見到群體免疫。

7日，韓國有454例新確診數，感染總數已達145,091例，死亡則為1,975例。韓國政府也指出，約過半新染疫者是跟親朋好友群聚在一起才得到的。

過去幾周，韓國每日新確診者大概都保持在400至700人之間，當地政府又重新恢復社交禁令限制。

韓國政府表示，家裡與工作場所是傳播病毒主要場所之一，同時，聲色場所更是如此。

當局也補充，7日曾建議把一個長假拆成兩個短假來放，並希望公家機關與民間企業能錯開這些假期，以防把旅遊聖地給擠爆。

(時報資訊)