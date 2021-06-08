北市一名正妹小欣（化名）獨自一人搭車去登山，卻被一名19歲王姓男子盯上，在中華科技大學下車後，被王男跟蹤到登山步道，撲倒在地扯破內衣、磨蹭下體，小欣遭王男猥褻過程中不斷叫喊：「我有心臟病」，王男受到驚嚇才鬆手往山下逃跑。王男被告後雙方以20萬元達成和解，士林地院最後依強制猥褻罪，將他判刑6月，緩刑2年。

這起猥褻案發生在2020年10月24日，王男當日被搭乘同公車的小欣美貌吸引，起了色心，見她在中華科技大學下車，就一路尾隨到登山步道，走到一半突然從後面摸小欣的臀部，小欣受到猥褻欲逃跑時，又被王男推倒到草叢強吻、撕破內衣搓揉胸部，還脫下褲子磨蹭下半身。

小欣遭王男猥褻過程中不斷掙扎叫喊：「我有心臟病」，王男受到驚嚇才停止，並往山下跑，事後怕被認出來，途中還脫掉身上的藍色上衣，丟棄到登山步道旁。王男被告後其辯護人竟稱，王男患有非典型自閉症與、雙向情緒障礙症等心理疾病，需服藥才克制性慾，請求法官減輕刑期。

合議庭認為，王男猥褻過程中知道自己若不停手，可能會讓小欣心臟病發，又知丟棄身上衣物隱匿犯行，顯然未達到「因為精神障礙而導致不能辨識犯法行為」，惟王男犯案後與小欣達成20萬元和解，士林地院最後依強制猥褻罪，將王男判處6月徒刑，緩刑2年，可易科罰金18萬元。

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(中時新聞網)